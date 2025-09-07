В горах Бурятии спасли туристку

В Тункинском районе Бурятии спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оперативно отреагировали на сообщение о травме, полученной туристкой во время восхождения на пик Улябор.

Днём 6 сентября оперативному дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что женщина 1964 года рождения повредила ногу при восхождении на пик Улябор и не может самостоятельно передвигаться.

Группа спасателей поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе четырех человек выехала на место происшествия. Сложность операции заключалась в труднодоступности района и необходимости преодолеть значительное расстояние в горной местности.

- По прибытии к пострадавшей спасатели БРПСС оказали ей первую помощь и приступили к эвакуации. Эвакуация проводилась с особой осторожностью, учитывая характер травмы и сложный рельеф, - сообщили в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Поздним вечером того же дня спасатели БРПСС успешно доставили пострадавшую в населённый пункт Хурай-Хобок, где передали её бригаде скорой медицинской помощи.





Фото "Номер один"