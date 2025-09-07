Общество 07.09.2025 в 12:22

Прокуратура помогла официально трудоустроиться жителям Джидинского района

Работодателей, не заключивших трудовые договоры, оштрафовали

Текст: Анастасия Величко
Прокуратура помогла официально трудоустроиться жителям Джидинского района

Прокуратура Джидинского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников организаций в сфере общественного питания, торговли и лесозаготовки.

Установлено, что работодатели уклонялись от заключения трудовых договоров с восемью работниками.

Между тем, согласно закону, работодатели обязаны оформлять письменные трудовые договоры в течение трех дней с момента фактического допуска работника к выполнению обязанностей.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры с работниками заключили трудовые договоры.

Кроме того, по постановлению прокурора района четыре работодателя привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора) и оштрафованы на общую сумму 25 тыс. рублей.


Фото: "Номер один"

