В Бурятии учителей обманули с зарплатой
Педагогам не доплачивали за дополнительные занятия
Прокуратура Бичурского района выявила нарушения трудового законодательства в пяти школах района при начислении заработной платы учителям.
Установлено, что в первой половине текущего года при расчете заработной платы в минимальный размер оплаты труда необоснованно включалась оплата неаудиторной занятости, относящейся к дополнительной работе.
Прокуратура внесла представление руководителю районного управления образования.
После вмешательства прокуратуры 46 педагогам произвели перерасчет зарплаты на 580 тыс. рублей.
Фото: "Номер один"