В Бурятии учителей обманули с зарплатой

Прокуратура Бичурского района выявила нарушения трудового законодательства в пяти школах района при начислении заработной платы учителям.

Установлено, что в первой половине текущего года при расчете заработной платы в минимальный размер оплаты труда необоснованно включалась оплата неаудиторной занятости, относящейся к дополнительной работе.

Прокуратура внесла представление руководителю районного управления образования.

После вмешательства прокуратуры 46 педагогам произвели перерасчет зарплаты на 580 тыс. рублей.





Фото: "Номер один"