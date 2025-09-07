Общество 07.09.2025 в 14:08

Дальний Восток в пять раз отстаёт по уровню роботизации от среднероссийских показателей

Рабочая сила пока обходится бизнесу дешевле роботов

Текст: Иван Иванов
Уровень роботизации на Дальнем Востоке почти в пять раз ниже среднероссийского и составляет 6 роботов на 10 тыс. рабочих. Об этом сообщил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень на сессии «Роботы на службе: технологии для роста экономики Дальнего Востока» X Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт ТАСС.

«Сейчас плотность роботизации - 29 роботов на 10 тыс. человек. Если мы соотнесемся с Дальневосточным федеральным округом, здесь ситуация несколько хуже: плотность роботизации составляет всего шесть роботов на 10 тысяч человек», - сказал Пивень.

Он призвал регионы Дальнего Востока участвовать в грантовой программе на открытие центров промышленной робототехники в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».

Однако с другими странами отставание ещё больше. Так в отчете «World Robotics 2024» ассоциации International Federation of Robotics отмечается, что в настоящее время в Китае насчитывается 470 роботов на 10 тыс. сотрудников. Таким образом КНР заняла третье место по использованию промышленных роботов в мире — после Южной Кореи (1012 робота) и Сингапура (770). На третьем месте Германия с 429 роботами, на четвертом — Япония с 419. В среднем по миру цифра составляет 162 робота: среднее количество по ЕС 219 (+5,2% за год), по Северной Америке 197 (+4,2%), Азии — 182 (+7,6%). Об этом сообщает It-World.ru.

В связи с ростом роботизации западные страны, Япония и Китай резко сокращают издержки в производстве сложной техники. Которая россиянам зачастую обходится гораздо дешевле отечественной. Поэтому переход на импортозамещение, о котором говорят уже много лет, должен сопровождаться автоматизацией производства, иначе он приведёт лишь к очередному скачку цен.


