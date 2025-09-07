Коллекцию одежды дизайнера из Бурятии показали во Владивостоке

Масштабное мероприятие проходило в рамках Восточного Экономического форума (ВЭФ), его организатором стала компания RWB (RUSS и Wildberries).

Свои работы на суд зрителей представили таланты из Забайкалья, Бурятии, Камчатки, Владивостока и других регионов ДФО. Коллекция от бренда Шидэ покорила публику. Сочетание спокойных сливочных оттенков с ярко-красными деталями выгодно отличалось на фоне работ других мастеров.

На мероприятии присутствовала владелица Wildberries Татьяна Ким. Предпринимательница не только оценила работы творцов, но и лично познакомилась с каждым из них. К сожалению, дизайнер Шидэ Найданова не смогла приехать на ВЭФ, но благодаря поддержке министерства культуры Бурятии и директора Центра креативных индустрий Натальи Борисовой, работы ШИДЭ увидели участники форума со всей России.





Фото: минкультуры РБ