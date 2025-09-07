Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, осуществят ее в Волгограде

Близняшки Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, которые на ВЭФ пообщались с президентом России Владимиром Путиным, встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, девушки рассказали главе государства о том, что мечтают прыгнуть с парашютом. Скоро их мечта осуществится.

Глава республики посоветовал девочкам предварительно пройти подготовку. Обучение состоится на базе 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Девушек научат укладывать парашюты и помогут отработать элементы прыжка.

Пятнадцатого сентября сестры поедут на «Зарницу» в Волгоград, где и сбудется их заветная мечта.





Фото: пресс-служба главы и правительства РБ