Общество 08.09.2025 в 09:28
В Улан-Удэ на пожаре пострадали мужчина и женщина
На улице Партизанская загорелся нежилой дом
Текст: Карина Перова
Накануне утром в Улан-Удэ загорелся двухэтажный нежилой дом по улице Партизанская. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил лестничный марш первого подъезда и крышу здания.
До прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека – 30-летний мужчина и 51-летняя женщина. С травмами и признаками отравления их госпитализировали в медучреждение.
«Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседнее помещение и потушили возгорание на 270 квадратах. К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава и 8 единиц техники. Предварительная причина – поджог», - прокомментировали в министерстве.