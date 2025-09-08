Общество 08.09.2025 в 09:28

В Улан-Удэ на пожаре пострадали мужчина и женщина

На улице Партизанская загорелся нежилой дом
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Накануне утром в Улан-Удэ загорелся двухэтажный нежилой дом по улице Партизанская. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил лестничный марш первого подъезда и крышу здания.

До прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека – 30-летний мужчина и 51-летняя женщина. С травмами и признаками отравления их госпитализировали в медучреждение.

«Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседнее помещение и потушили возгорание на 270 квадратах. К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава и 8 единиц техники. Предварительная причина – поджог», - прокомментировали в министерстве. 

пожар МЧС

