Общество 08.09.2025 в 09:32
Мэр Улан-Удэ рассказал ТАСС, как удалось ликвидировать третью смену в школах и очереди в детсады
На это потребовалось всего 5 лет
Текст: Андрей Константинов
Проблема с очередями в детские сады и с третьей сменой в школах Улан-Удэ полностью решена за пять лет. В столице Бурятии за такой срок построено 32 образовательных учреждения, в частности 22 детских сада и 10 школ. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где обсуждалась тема создания инфраструктуры в сфере образования.
Кроме того, мэр Улан-Удэ подчеркнул, что в школах города ликвидирована третья смена.
- За прошедшие пять лет у нас построено десять новых школ, создано 4205 учебных мест. Одновременно со строительством новых школ и детских садов, ремонтируем действующие здания: комплексный капитальный ремонт проведен в восьми школах. На достигнутом мы не останавливаемся, будем приводить наши образовательные учреждения в порядок и дальше, чтобы дети учились в современных условиях. Также будем повышать качество образования, - заявил Игорь Шутенков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Бурятии десятилетиями существовала проблема очередей в детские сады, главным образом, в Улан-Удэ. При рождении ребенка родители сразу вставали в очередь, чтобы попасть в сад. Зачастую, когда она подходила, то ребенок уже должен был идти в школу. Широко применялась и практика обучения в три смены в школах.
- Ситуация была сложная, даже появилось движение активистов-матерей «Хочу в садик». Постепенно мы начали решать проблему, начали заходить в национальные проекты «Образование», «Демография». Сегодня проблема с очередями в детские сады решена. Благодаря поддержке главы Республики Бурятия за пять лет мы обеспечили доступность дошкольного образования. Построено 22 детских сада - для нашего города большое число. Благодаря этому создано 5550 новых мест, - сказал Игорь Шутенков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегишутенков