Мэр Улан-Удэ рассказал ТАСС, как удалось ликвидировать третью смену в школах и очереди в детсады

В Бурятии десятилетиями существовала проблема очередей в детские сады, главным образом, в Улан-Удэ. При рождении ребенка родители сразу вставали в очередь, чтобы попасть в сад. Зачастую, когда она подходила, то ребенок уже должен был идти в школу. Широко применялась и практика обучения в три смены в школах.











- Ситуация была сложная, даже появилось движение активистов-матерей «Хочу в садик». Постепенно мы начали решать проблему, начали заходить в национальные проекты «Образование», «Демография». Сегодня проблема с очередями в детские сады решена. Благодаря поддержке главы Республики Бурятия за пять лет мы обеспечили доступность дошкольного образования. Построено 22 детских сада - для нашего города большое число. Благодаря этому создано 5550 новых мест, - сказал Игорь Шутенков.









