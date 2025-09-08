Общество 08.09.2025 в 09:31

В нацпарке Бурятии местная лосиха сорвала «двойной куш»

Многодетную мать с лосятами заснял местный инспектор
Текст: Елена Кокорина
Фотоловушка на солонце в Забайкальском национальном парке Бурятии засняла лосиху с двумя телятами. У многодетной мамы вдвое больше забот, тревог, хлопот, но и радостей, конечно, тоже.

Считается, что «двойной куш» срывают только опытные и возрастные самки, которым под силу вынести тяжёлый труд материнства.

- В летнее время лоси чаще питаются по ночам. Животные эти осторожны и, можно сказать, миролюбивы. Первыми не нападают, ведь лучшее спасение от опасности для них – быстрый бег. Но вынужденные обстоятельствами лоси защищаются смело: бьют передними ногами. Удары бывают так сильны, что могут убить собаку, волка, человека и даже медведя. Особенно свирепы бывают самки при защите только что родившихся телят. Вот такие мамы-героини бродят среди наших болот. Будьте осторожны!

Видео заснял старший научный сотрудник Забайкальского нацпарка,.Андрей Разуваев.  

Фото: «Заповедное Подлеморье»

