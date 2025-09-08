Общество 08.09.2025 в 10:01

Реки в Улан-Удэ продолжат подниматься

Об этом сообщили в городском комитете по ГО и ЧС
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Реки в Улан-Удэ продолжат подниматься
Фото: архив «Номер один»
Конец июля и начало августа в столице Бурятии - традиционное время для повышения уровня воды в городских реках. В этом году водного бедствия удалось избежать, несмотря на то, что с 2019 года город вместе со всей республикой вступил в очередной многолетний многоводный цикл. 

Прошедшее лето было жарким. С 12 августа по 8 сентября рост уровня реки Селенги в черте Улан-Удэ колебался в коридоре 1-15 см, реки Уды в диапазоне 1-16 см. В ближайшее время реки в городе будут, как всегда, то подниматься, то опускаться, но резкого роста не будет. По прогнозам, уровень рек не должен превысить 230 см от нулевой отметки. 

Как отмечают в муниципальном комитете по ГО и ЧС, в период с 1971 года наивысший уровень воды в Селенге в черте города составлял 437 см (1973 г.), а в Уде - 478 см (1985 г.). Критический уровень, при котором речная вода начинает подтапливать жилмассивы Улан-Удэ, составляет 330 см.
Теги
река

Все новости

Бездомная собака из Улан-Удэ уехала жить в Москву
08.09.2025 в 10:53
Праздник чабана в Бурятии собрал более двух тысяч человек
08.09.2025 в 10:32
Заместитель федерального министра проверил строительство очистных сооружений в Бурятии
08.09.2025 в 10:27
Двое пассажиров иномарки в Бурятии пострадали в ДТП с переворотом
08.09.2025 в 10:23
Утренняя поездка жителя Бурятии на квадроцикле закончилась госпитализацией
08.09.2025 в 10:10
Реки в Улан-Удэ продолжат подниматься
08.09.2025 в 10:01
Горе-отца из Бурятии отправили на полгода в колонию
08.09.2025 в 10:00
Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции
08.09.2025 в 09:53
Пьяная женщина в Бурятии выпрыгнула из летящей машины
08.09.2025 в 09:52
Мэр Улан-Удэ рассказал ТАСС, как удалось ликвидировать третью смену в школах и очереди в детсады
08.09.2025 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Бездомная собака из Улан-Удэ уехала жить в Москву
Счастливой поездке предшествовали два года скитаний
08.09.2025 в 10:53
Праздник чабана в Бурятии собрал более двух тысяч человек
Событие состоялось в живописном месте Гора Бык
08.09.2025 в 10:32
Горе-отца из Бурятии отправили на полгода в колонию
Он уклонялся от уплаты алиментов
08.09.2025 в 10:00
Мэр Улан-Удэ рассказал ТАСС, как удалось ликвидировать третью смену в школах и очереди в детсады
На это потребовалось всего 5 лет
08.09.2025 в 09:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru