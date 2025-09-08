Реки в Улан-Удэ продолжат подниматься

Конец июля и начало августа в столице Бурятии - традиционное время для повышения уровня воды в городских реках. В этом году водного бедствия удалось избежать, несмотря на то, что с 2019 года город вместе со всей республикой вступил в очередной многолетний многоводный цикл.Прошедшее лето было жарким. С 12 августа по 8 сентября рост уровня реки Селенги в черте Улан-Удэ колебался в коридоре 1-15 см, реки Уды в диапазоне 1-16 см. В ближайшее время реки в городе будут, как всегда, то подниматься, то опускаться, но резкого роста не будет. По прогнозам, уровень рек не должен превысить 230 см от нулевой отметки.Как отмечают в муниципальном комитете по ГО и ЧС, в период с 1971 года наивысший уровень воды в Селенге в черте города составлял 437 см (1973 г.), а в Уде - 478 см (1985 г.). Критический уровень, при котором речная вода начинает подтапливать жилмассивы Улан-Удэ, составляет 330 см.