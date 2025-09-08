Общество 08.09.2025 в 10:00

Горе-отца из Бурятии отправили на полгода в колонию

Он уклонялся от уплаты алиментов
Текст: Карина Перова
Горе-отца из Бурятии отправили на полгода в колонию
Фото: архив «Номер один»

Злостного неплательщика алиментов из Еравнинского района Бурятии приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.   

Мужчину в 2018 году лишили родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей и обязали выплачивать алименты на их содержание в размере трети своего заработка. Но никаких денег он не перечислял.

Судебные приставы не раз встречались с нерадивым отцом, направляя его в Центр занятости населения для трудоустройства. Но сельчанин продолжал умышленно уклоняться от выполнения своих обязательств.

«В 2021 году мужчина впервые был осужден за неуплату алиментов на 6 месяцев условно. Уголовная статья никак не повлияла на поведение мужчина, который продолжал игнорировать обязанность выплачивать алименты. Дознавателями службы судебных приставов было возбуждено очередное уголовное дело в отношении еравнинца, по материалам которого был вынесен обвинительный приговор в суде», - прокомментировали в УФССП по Бурятии.

алименты приговор

