Праздник чабана в Бурятии собрал более двух тысяч человек

В пригороде Улан-Удэ, в живописном месте Гора Бык, что находится в 14 км от Нижней Иволги, провели первый этно-гастро-музыкальный фестиваль «Хонишонэй найр – Праздник чабана».

По словам министра туризма Бурятии Алдара Доржиева, событие привлекло более двух тысяч участников. Программа была насыщена традиционными играми (фестиваль собрал 118 костоломов), выступлениями музыкантов и певцов.

«Уверен, что это живописное место в долине реки Селенга в будущем может стать площадкой для проведения различных событийных мероприятий», - сказал Алдар Доржиев.

Напомним, мероприятие организовал фермер и блогер «Хонишон» из Баргузинского района Базар-Мунхэ Балдано. Через этот туристический проект он намерен возродить традиции животноводства.