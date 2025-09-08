Бездомная собака из Улан-Удэ уехала жить в Москву

Бездомная собака в Улан-Удэ по имени Тефа, долго мотавшаяся по передержкам и временным хозяевам наконец обрела семью. Накануне ее забрала женщина, проживающая в Москве, у которой уже есть два питомца – кошка и собака.

- Долгий путь домой окончен! Два года она ждала пока чьи-то добрые руки возьмут её поводок и мягкий голос скажет «а, кто это у нас такая красивая девочка?». Тефа стала частью большой дружной семьи. Теперь у нее есть очень добрый и вежливый друг Джек и котик, принимающий Тефу и не возмущающийся, что теперь в семье собак больше, чем кошек, - рассказывают местные волонтеры.

Теперь собака живёт в Москве, каждый день гуляет, исследует мир и, может быть совсем скоро забудет бесконечные дни в вольере.

- За два года мы заплатили за передержку Тефы около 73тысяч рублей. По 700р в неделю, не считая корма, стерилизации и т.д. Но именно это дало ей шанс дождаться своего персонального чуда. Для всех наших собак и кошек, которых мы стараемся пристроить в хорошие руки, очень важна возможность просто дождаться своих новых хозяев в безопасном месте.

Фото: «Фонд «Собака счастья»