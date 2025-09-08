Общество 08.09.2025 в 12:10

В Бурятии укомплектовали ФАПы после нагоняя от прокуратуры

В медучреждениях отсутствовала часть приборов
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

Фельдшерско-акушерские пункты Кяхтинского района Бурятии были укомплектованы ненадлежащим образом. В медучреждениях в селах Энхэ-тала, Большая Кудара, Усть-Киран, Чикой, Шарагол не было кислородных ингаляторов, анализаторов гемоглобина крови, экспресс-анализаторов уровня холестерина в крови.

Нарушения выявила районная прокуратура. Прокурор обратился в суд с иском о возложении на Кяхтинскую центральную районную больницу обязанности устранить выявленные нарушения.

«Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», - прокомментировали в ведомстве.

ФАП прокуратура

