Общество 08.09.2025 в 12:13

В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев

На мероприятие приедут даже из Китая
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
Фото: «Номер один»
13 сентября в Шаралдае Мухоршибирского района состоится очередной международный фестиваль «Путь Аввакума» (6+). Он посвящен 260-летию начала переселения староверов на территорию современной Бурятии. 

Сегодня, по разным оценкам, в республике живет до 200 тысяч потомков староверов, которых зовут местным именем «семейские». Эксперты отмечают, что в Бурятии культура староверов хорошо сохранилась. 

Программа фестиваля насыщенная. В начале пройдет церковная служба, её проведет епископ Русской Древлеправославной церкви, митрополит Сибирский Сергий. 

Отличительной чертой этого фестиваля станет парад участников, который пройдет впервые. Соберутся участники из Бурятии, Забкрая, Иркутской области, Алтая, Новосибирской области и города Эргун Китайской Народной Республики. Собравшиеся возложат цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной. 

Одним из главных событий станет конкурс «Раздался, корогод!», в котором будет задействовано 30 творческих коллективов. А на ярмарке более 80 участников представят одежду, соленья-варенья и т.д. Также будут организованы онлайн-мастер-классы, на которых мастера научат изготавливать различные предметы обихода староверов.

В рамках фестиваля заработает детская площадка. Состоится экскурсия в музей писателя Исая Калашникова, уроженца села Шаралдай. Гончары соберутся на площадке «Шаралдайские горшки». Интересным обещает быть конкурс-дефиле, а также концертная программа и дегустация семейской кухни. На дискуссионной площадке обсудят вопросы сохранения и популяризации традиционной культуры. Если говорить о Бурятии, то здесь для поддержки культуры староверов делается немало.

