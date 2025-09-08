В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа

После получения первой партии антигриппозной вакцины, 10 сентября республика получит еще одну. Затем в середине ноября поступит третья партия.

Среди респираторных вирусных инфекций грипп считается самой опасной. В этом сезоне в Бурятии планируют привить от гриппа примерно 416 тыс. человек. Из них 146 тысяч – дети.

В основном, поступающую вакцину оплачивает федеральный бюджет, хотя республиканский тоже берет на себя часть финансовых расходов. Сейчас в арсенале медиков республики есть порядка 100 тыс. доз. В прошлый сезон респираторных заболеваний, ОРВИ перенесли более 190 тыс. жителей региона. Гриппозные больных было более 1200. Тот сезон был необычен тем, что пик заболеваемости пришелся на февраль, хотя обычно он бывает примерно в декабре.

Роль коронавируса в общей картине упала, но он понемногу все равно циркулирует (в т. ч. появляются новые штаммы). Власти призывают работодателей также проводить вакцинацию против гриппа на платной основе. Это поможет региону нарастить прослойку вакцинированных. Даже если вакцинированные заболевают гриппом, у них болезнь протекает в нетяжелой форме.

