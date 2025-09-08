Общество 08.09.2025 в 12:30

В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа

В целом, поставок будет три
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа

После получения первой партии антигриппозной вакцины, 10 сентября республика получит еще одну. Затем в середине ноября поступит третья партия.

Среди респираторных вирусных инфекций грипп считается самой опасной. В этом сезоне в Бурятии планируют привить от гриппа примерно 416 тыс. человек. Из них 146 тысяч – дети.

В основном, поступающую вакцину оплачивает федеральный бюджет, хотя республиканский тоже берет на себя часть финансовых расходов. Сейчас в арсенале медиков республики есть порядка 100 тыс. доз. В прошлый сезон респираторных заболеваний, ОРВИ перенесли более 190 тыс. жителей региона. Гриппозные больных было более 1200. Тот сезон был необычен тем, что пик заболеваемости пришелся на февраль, хотя обычно он бывает примерно в декабре.

Роль коронавируса в общей картине упала, но он понемногу все равно циркулирует (в т. ч. появляются новые штаммы). Власти призывают работодателей также проводить вакцинацию против гриппа на платной основе. Это поможет региону нарастить прослойку вакцинированных. Даже если вакцинированные заболевают гриппом, у них болезнь протекает в нетяжелой форме.

Фото: loon.site

Теги
вакцина

Все новости

В Монголии открыли гигантское месторождение меди
08.09.2025 в 13:52
В парке развлечений в Улан-Удэ обчистили тир
08.09.2025 в 13:51
В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей
08.09.2025 в 13:39
Уроженка Бурятии получила высокую награду за развитие молодежных проектов
08.09.2025 в 13:25
Мэр Улан-Удэ заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона
08.09.2025 в 12:41
Забайкальский край получит в два раза меньше инвестиций чем в прошлом году
08.09.2025 в 12:39
Житель Бурятии угнал автомобиль у собутыльника
08.09.2025 в 12:31
В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа
08.09.2025 в 12:30
В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
08.09.2025 в 12:13
В Бурятии укомплектовали ФАПы после нагоняя от прокуратуры
08.09.2025 в 12:10
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей
Женщина стала жертвой мошенников
08.09.2025 в 13:39
Уроженка Бурятии получила высокую награду за развитие молодежных проектов
Ирина Карих удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
08.09.2025 в 13:25
Мэр Улан-Удэ заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона
«План есть, материал завозится, подрядчики работают», сказал Игорь Шутенков
08.09.2025 в 12:41
В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
На мероприятие приедут даже из Китая
08.09.2025 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru