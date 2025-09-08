Общество 08.09.2025 в 12:41

Мэр Улан-Удэ заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона

«План есть, материал завозится, подрядчики работают», сказал Игорь Шутенков
Текст: Андрей Константинов

Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал о подготовке ТГК-14 к зиме и своей недавней рабочей поездке на ТЭЦ-1.

– Главной задачей было понять – есть ли риски прохождения отопительного сезона. Подчеркну: не только текущей подготовки к нему, но именно прохождения, то есть до весны 2026 года. В том числе нам важно понимать, насколько своевременно и подготовлено войдут в зиму структурные подразделения ТГК-14 с учетом происходящего с владельцами и топ-менеджментом. Но мы увидели, что команда менеджеров, которая в Бурятии руководит предприятием, принимает правильные и нужные решения. План есть, материал завозится, подрядные организации на местах работают, – сказал Игорь Шутенков. 

На сегодняшний день, по словам мэра Улан-Удэ, работает котёл №7. Отремонтирован котёл №5, в резерве находятся котёл №1 и №2. Завершается ремонт котлоагрегата №6. Котлоагрегат №8 находится в ремонте. Текущий ремонт турбины и турбогенератора №7 запланирован до 10 сентября. На уровне местных руководителей на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и в других подразделениях есть полное понимание ответственности и взаимодействие с мэрией Улан-Удэ.

– Мы зачастую критикуем ТГК-14, и есть за что. В том числе и за несвоевременное благоустройство городских территорий после ремонта теплосетей. Однако серьезных рисков прохождения отопительного сезона – при отсутствии каких-то крупных катаклизмов – мы не увидели. Каждую неделю сотрудники КГХ приезжают на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с проверкой. Поставил задачу: к отопительному сезону подойти без замечаний, и все работы завершить точно в срок, – сказал Игорь Шутенков.


