Уроженка Бурятии получила высокую награду за развитие молодежных проектов

Уроженка Бурятии, представитель российского молодежного движения Ирина Карих удостоена престижной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения состоялась 5 сентября в Кремле, рассказали в администрации Еравнинского района.

Она внесла большой вклад в развитие студенческого творчества. Всё началось, когда Ирина возглавила проект «Российская студенческая весна» (6+) в Автономной некоммерческой организации «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи». С сентября 2014 по февраль 2019 года именно благодаря её усилиям фестиваль приобрёл всероссийский масштаб.

С 2016 года Карих стала членом Общественного совета при министерстве культуры РФ. Здесь Ирина продолжает продвигать идеи поддержки молодёжного искусства и содействия развитию культурной среды среди молодого поколения.

С 2019 года она является руководителем молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей». Одним из ключевых проектов Ирины стал проект «ТопБлог» (12+), направленный на поддержку талантливых авторов и популяризацию качественной блогерской деятельности среди молодежи.