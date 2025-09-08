В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей

В Бурятии в пользу матери ребенка-инвалида из Кабанского района взыщут почти 400 тысяч рублей, которые женщина потеряла из-за мошенников.

Выяснилось, что сельчанка под влиянием аферистов, притворившихся сотрудниками Центрального банка РФ, перечислила на «безопасный резервный счет» 394 тысячи рублей.

«Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с владельца банковского счета. Суд полностью удовлетворил требования», - отметили в прокуратуре республики.