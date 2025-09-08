Общество 08.09.2025 в 13:39

В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей

Женщина стала жертвой мошенников
A- A+
Текст: Карина Перова
В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии в пользу матери ребенка-инвалида из Кабанского района взыщут почти 400 тысяч рублей, которые женщина потеряла из-за мошенников.

Выяснилось, что сельчанка под влиянием аферистов, притворившихся сотрудниками Центрального банка РФ, перечислила на «безопасный резервный счет» 394 тысячи рублей.

«Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с владельца банковского счета. Суд полностью удовлетворил требования», - отметили в прокуратуре республики.

Теги
мошенничество прокуратура

Все новости

В Монголии открыли гигантское месторождение меди
08.09.2025 в 13:52
В парке развлечений в Улан-Удэ обчистили тир
08.09.2025 в 13:51
В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей
08.09.2025 в 13:39
Уроженка Бурятии получила высокую награду за развитие молодежных проектов
08.09.2025 в 13:25
Мэр Улан-Удэ заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона
08.09.2025 в 12:41
Забайкальский край получит в два раза меньше инвестиций чем в прошлом году
08.09.2025 в 12:39
Житель Бурятии угнал автомобиль у собутыльника
08.09.2025 в 12:31
В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа
08.09.2025 в 12:30
В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
08.09.2025 в 12:13
В Бурятии укомплектовали ФАПы после нагоняя от прокуратуры
08.09.2025 в 12:10
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Уроженка Бурятии получила высокую награду за развитие молодежных проектов
Ирина Карих удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
08.09.2025 в 13:25
Мэр Улан-Удэ заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона
«План есть, материал завозится, подрядчики работают», сказал Игорь Шутенков
08.09.2025 в 12:41
В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа
В целом, поставок будет три
08.09.2025 в 12:30
В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
На мероприятие приедут даже из Китая
08.09.2025 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru