Общество 08.09.2025 в 14:05

«Выполз из руин и выжил под обстрелами»

Новосибирский боец спас кота на Донбассе и отправил домой
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлены женой бойца
Новосибирец спас котенка в развалинах Авдеевки и вырастил в блиндаже. История началась в августе прошлого года на Донбассе.

- Муж служит по контракту рядовым гвардии, его подразделение зашло в разрушенную Авдеевку. Они проверяли дома и возле разбитых девятиэтажек, из развалин к нему выполз рыженький котенок. Муж сжалился и забрал с собой, - рассказала КП-Новосибирск жена бойца Ольга.

Котенку был всего месяц. Малыш показал себя упертым: он нагло выпрашивал еду у хозяина. Взамен охотился на мышей размером с себя и притаскивал грызунов с завидной регулярностью.

- Полгода котенок Чубайс рос в блиндаже, бойцы шли вперед и брали его с собой. Но в феврале случилась беда, котенок повредил заднюю лапку. Мужа тогда перевели в Донецк, он повез Чубайса в ветклинику приюта «Кошкин дом», - рассказала Ольга.

Боец отдал любимца ветеринарам и попросил отправить домой, в Новосибирск. Рентген показал: у котенка перелом шейки бедра. У людей при похожем переломе заменяют сустав, но сделать такую операцию маленькому коту было нереально. Помог 20-летний студент-ветеринар Данила из Подмосковья, который приехал помогать животным в Донбасс.

- Котику грозила ампутация задней лапы, мы приняли решение сохранить конечность, удалив осколки и обломки кости. Операция шла четыре часа: иссечение тканей и кости, удаление обломков, закрытие раны, подшивание мышц. Мастерство хирурга помогло провести все успешно. Через пару дней котик стал пробовать вставать на лапы, – рассказала Евгения Михайлова, основатель приюта «Кошкин Дом Донецк».

Фото: Предоставлены приютом "Кошкин Дом Донецк"

Через полтора месяца реабилитации волонтеры стали собирать кошачий поезд через полстраны. Чубайс и остальные добирались сначала до Москвы на автомобиле, а потом на поезде. Для питомцев заказали отдельное купе, животные ехали под присмотром волонтера и проводников.

- Мы переживали и очень ждали Чубайса, а он даже в поезде был самый активный, ехал в переноске, но ко всем ластился, выпрашивал. В апреле я встречала его на перроне, как только спросила про Чубайса — проводники сразу заулыбались. Дома кот тоже не стал скучать и сразу начал отъедаться, - рассказала КП-Новосибирск жена бойца Ольга.

Первые полтора месяца котик подхрамывал, а потом начал скакать по всей квартире. Занял для себя пианино и никак не хотел слезать с крышки. Утром будил хозяйку, лишь бы попить воды из под крана, пока Ольга умывалась.

- Чубайс по характеру очень контактный, ко мне зачастили гости - всем интересно посмотреть на кота с Донбасса. Он растет немного крупнее обычных кошек, длинный хвост и лапы, хвост колечком, как у собаки. Иногда ведет себя как пес — кинешь ему мячик, он бежит и приносит, любит с лазерной указкой играть. Поначалу боялся громких звуков: самолет пролетит, мотоцикл проедет или гром прогремит — бежал и прятался. И еще ненавидит закрытые двери, будет ломиться в нее пока не откроют, - отмечает Ольга.

Кот Чубайс поначалу даже пытался сбежать на улицу, но затем успокоился и полюбил путешествия. Ольга возила его к маме на Алтай, там боевой Чубайс сразу сдружился с другими котами. За полгода в Новосибирске отъелся и потолстел с 2 до 6 килограмм.

- Вместе с Чубайсом мы ждем мужа, он переживает — я присылаю отчеты, как его любимец здесь живет. Наши бойцы постоянно спасают животных, сейчас у них в подразделении живут два щенка, до этого была кошка с котятами, которых пристраивают в добрые руки, - говорит Ольга. - Животные очень помогают снять стресс, напоминают о домашнем уюте и тепле. Очень ждем наших бойцов дома, пусть скорее вернутся с победой! Спасибо волонтерам и хирургу-ветеринару, благодаря ему кот живет обычной жизнью и не хромает!
