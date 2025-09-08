В Бурятии остановилась переправа

В Бурятии временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы.«Из-за технической неисправности с 8 сентября временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы через реку Селенга на автодороге Татаурово - Острог в Прибайкальском районе. О возобновлении работы сообщим дополнительно», - рассказали в Бурятрегионавтодоре.Как уточнили в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7», причиной остановки работы переправы стала поломка катера.