В трех теплицах растет будущий лес Бурятии

Будущий лес Бурятии растет в трех теплицах автономного учреждения «Лесресурс». На данный момент там 258 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой. Молодые сосны высаживают для восстановления насаждений на месте пожаров. Семена высеяли весной, сосенки уже достигли необходимого развития для дальнейшего роста в лесу.

«Закрытая корневая система имеет лучшую приживаемость, тепличные сеянцы считаются сильнее. Для посева в специальные кассеты используют многолетний торф, его закупили в Тюменской области. Местный не подходит, его неоднократно пытались использовать. Но лесосеменной материал (шишки) собирали в Бурятии», - отметили в учреждении.

Эти сеянцы «расселят» в лесу Заиграевского района на площади 103 га. Часть уже высадили, остальные готовят для транспортировки. Во время зимней адаптации однолетние сосны приобретут бордовый цвет. Такая особенность имеют только маленькие деревья.

«Лесресурс» восстанавливает погибшие леса республики более пяти лет, тепличный комплекс выстраивали постепенно, возводили по одному строению в год. В учреждении налажен полный цикл выращивания деревьев – от семечка до полноценного леса», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.