Общество 08.09.2025 в 16:30
Из Бурятии под покровом ночи пытались вывезти 50 телят
Но инспекторы в это время не спали на посту
Текст: Андрей Константинов
8 сентября около 4 часов утра инспекторы Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД на посту в Слюдянке остановили большегруз. Он перевозил 50 телят, но ветеринарных сопроводительных документов у водителя не оказалось.
«Водителю, перевозившему сельхозживотных из Бурятии в Новосибирскую область, выдано требование на возврат телят в пункт отгрузки. Надзорное ведомство выдаст собственнику крупнорогатого скота предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Как отметили в ведомстве, всего с начала года на посту в Слюдянке выявлено 9 партий нелегально перевозимых животных. В место отгрузки возвращены 393 головы скота, транспортировка которого проходила с нарушениями.
«Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке животных создает риски распространения опасных заболеваний, что угрожает как животноводству, так и здоровью людей», - подчеркнули в Россельхознадзоре.
