Из Бурятии под покровом ночи пытались вывезти 50 телят

8 сентября около 4 часов утра инспекторы Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД на посту в Слюдянке остановили большегруз. Он перевозил 50 телят, но ветеринарных сопроводительных документов у водителя не оказалось.«Водителю, перевозившему сельхозживотных из Бурятии в Новосибирскую область, выдано требование на возврат телят в пункт отгрузки. Надзорное ведомство выдаст собственнику крупнорогатого скота предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.Как отметили в ведомстве, всего с начала года на посту в Слюдянке выявлено 9 партий нелегально перевозимых животных. В место отгрузки возвращены 393 головы скота, транспортировка которого проходила с нарушениями.«Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке животных создает риски распространения опасных заболеваний, что угрожает как животноводству, так и здоровью людей», - подчеркнули в Россельхознадзоре.