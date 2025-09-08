«Мы решили попробовать немножко иным способом доводить информацию об элементарных правилах поведения на природе. Впереди бабье лето и многие продолжат ездить на Байкал. Поэтому и мы успеваем доводить инфу с помощью трендовых выражений», - рассказал организатор проекта Чингис Болотов.











Баннеры с надписями «Кто мусорит, тот скуф», «Мусорить — это кринж», «Настоящий сигма забирает мусор с собой», «Не будь токсиком, убери за собой», «Кидаешь окурки на Байкале — значит кидаешь по жизни» появились на территории одной из местных турбаз.











Фото: предоставлено организаторами акции

В Бурятии участники проекта «Мусор из головы» провели акцию в Горячинске. Там активисты разместили баннеры с «толстыми зелеными намеками» или «экопасхалками».