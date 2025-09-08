Общество 08.09.2025 в 17:34

Житель Бурятии пойдет под суд за заведомо ложные показания

Он пытался «отмазать» своих знакомых
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии пойдет под суд за заведомо ложные показания
Фото: loon.site

Житель Кяхтинского района Бурятии пойдет под суд за заведомо ложные показания в суде. В межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завершили расследование уголовного дела.

В июле 2024 года судили его знакомых. Мужчину вызвали в качестве свидетеля. Он дал ложные показания и попытался помочь приятелям избежать уголовной ответственности.

Но виновность подсудимых подтвердили другие собранные доказательства по уголовному делу. Поэтому новые показания их знакомого восприняли критично – они противоречили.

«О ложности своих показаний до удаления суда в совещательную комнату и вынесения приговора, мужчина так и не заявил», - отметили в Следкоме Бурятии.

В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело по факту заведомо ложных показаний с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги
ложные показания суд

Все новости

Житель Бурятии пойдет под суд за заведомо ложные показания
08.09.2025 в 17:34
В Бурятии при поддержке РЖД открылся «Скейт-парк» в поселке Таксимо
08.09.2025 в 17:04
Жители села в Бурятии скинулись на съемки музыкального клипа
08.09.2025 в 16:52
«Настоящий сигма забирает мусор с собой»
08.09.2025 в 16:48
Из Бурятии под покровом ночи пытались вывезти 50 телят
08.09.2025 в 16:30
В трех теплицах растет будущий лес Бурятии
08.09.2025 в 15:55
На Донбассе погиб самый молодой боец из Бурятии
08.09.2025 в 15:48
В Бурятии остановилась переправа
08.09.2025 в 15:43
В Иркутске судья добровольно расстался с жизнью
08.09.2025 в 15:24
В Бурятии нашли пропавшего пенсионера из Татаурово
08.09.2025 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии при поддержке РЖД открылся «Скейт-парк» в поселке Таксимо
Он расположен на площади в тысячу «квадратов» и соответствует всем современным стандартам качества
08.09.2025 в 17:04
«Настоящий сигма забирает мусор с собой»
Необычные баннеры появились в Бурятии на берегу Байкала
08.09.2025 в 16:48
Из Бурятии под покровом ночи пытались вывезти 50 телят
Но инспекторы в это время не спали на посту
08.09.2025 в 16:30
В трех теплицах растет будущий лес Бурятии
Сеянцы «расселят» в лесу Заиграевского района
08.09.2025 в 15:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru