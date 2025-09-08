Житель Бурятии пойдет под суд за заведомо ложные показания

Житель Кяхтинского района Бурятии пойдет под суд за заведомо ложные показания в суде. В межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завершили расследование уголовного дела.

В июле 2024 года судили его знакомых. Мужчину вызвали в качестве свидетеля. Он дал ложные показания и попытался помочь приятелям избежать уголовной ответственности.

Но виновность подсудимых подтвердили другие собранные доказательства по уголовному делу. Поэтому новые показания их знакомого восприняли критично – они противоречили.

«О ложности своих показаний до удаления суда в совещательную комнату и вынесения приговора, мужчина так и не заявил», - отметили в Следкоме Бурятии.

В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело по факту заведомо ложных показаний с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.