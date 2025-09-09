Общество 09.09.2025 в 09:10
В администрации Улан-Удэ сообщили, когда исчезнут самокатчики
Утвержден сезон проката
Текст: Карина Перова
В администрации Улан-Удэ сообщили, когда с улиц города исчезнут самокаты. По соответствующему постановлению, утвержден сезон проката.
Оператор электросамокатов каждый год предоставляет эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) в аренду с 1 апреля по 31 октября.
Напомним, ранее возле пешеходного перехода, недалеко от путепровода в районе Элеватора, установили знак, запрещающий движение на самокатах.
Тегисамокат