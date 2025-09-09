Общество 09.09.2025 в 09:28

Платежи по кредиту жителя Бурятии ушли в карманы мошенников

За полгода он «выплатил» им свыше 700 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
Платежи по кредиту жителя Бурятии ушли в карманы мошенников

Под видом финансовой организации, мошенники выудили из жителя Бурятии свыше 700 тысяч рублей. Он попался на их удочку, взяв 50-тысячный кредит в октябре прошлого года.

Как рассказали в полиции республики, в октябре 2024 года мужчина для личных нужд оформил займ в микрофинансовых организациях на общую сумму 50 000 рублей, после чего долг полностью погасил. Спустя месяц ему пришло смс о задолженности в 10 тысяч, которое он проигнорировал. Но после стали приходить сообщения о необходимости срочного погашения долга, который вырос уже до 100 тысяч.

- Мужчину напугали приходом коллекторов и потерей имущества, поэтому он направил свой первый платеж – 80 тысяч – в счет погашения задолженности. Однако при каждом взносе сумма долга у него только повышалась и в декабре уже составляла 108 000 рублей. Таким образом, он с ноября прошлого года до августа текущего года направил на различные счета аферистов 705 тысяч рублей. Когда в очередной раз потерпевший поинтересовался суммой долга, а ему не ответили, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию, - рассказали в МВД республики.

Фото: loon.site

 

 

Теги
мошенники

Платежи по кредиту жителя Бурятии ушли в карманы мошенников
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

