Перевод 129 домов на электроотопление в Улан-Удэ обойдется в 19 млн рублей

Госэкспертиза Бурятии завершила рассмотрение сметной документации и выдала положительное заключение по определению стоимости работ по переводу частных домов на электроотопление.Как сообщили в ведомстве, замена инженерных систем предусмотрена в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» в Улан-Удэ. Рассчитана стоимость подключения дополнительной электрической мощности для каждого частного дома, общая сумма расходов превысит 19 млн рублей.В Госэкспертизе уточнили, что переход запланирован для 87 домов в СНТ «Профсоюзник» и 42 домов в СНТ «Урожай». Дополнительная электрическая мощность варьируется от 1,2 до 9,6 кВт в зависимости от размеров жилища.Ранее Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и строительства новых электросетей, обеспечивающих подключение этих СНТ к необходимому объему электроэнергии. Данный этап включал модернизацию линий электропередач и трансформаторных подстанций, питающих «Профсоюзник» и «Урожай». Его сметная стоимость составляла 180 миллионов рублей.