Общество 09.09.2025 в 09:46

В Бурятии заповедные леса на Байкале обросли свалками

На залежи мусора жалуются жители Баргузинского района
Текст: Карина Перова
В Бурятии заповедные леса на Байкале обросли свалками
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии заповедные леса на Байкале обросли свалками. Местные жители сообщили о новом злачном месте – возле села Макаринино. Там сваливают все подряд: бытовой мусор, старую мебель, ветошь. Видео опубликовали в ТГ-канале регионального отделения Народного фронта.

«Тут на самом деле очень много мусора – строительного, бытового. Диваны, столы, мебель. Очень печальная картина и в таком масштабе», - прокомментировала очевидица.

Рядом с залежами хлама расположился другой непонятный объект – недавно выкопали огромный карьер.

«Судя по всему, с него вывезли и продолжают вывозить огромные объемы песка. Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру. Просим принять меры по ликвидации свалки и проверить законность карьера», - заключили в ОНФ по РБ.

Ранее люди сообщали о стихийной свалке в Гусихе.

свалка Байкал лес

