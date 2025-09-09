В Бурятии заповедные леса на Байкале обросли свалками

В Баргузинском районе Бурятии заповедные леса на Байкале обросли свалками. Местные жители сообщили о новом злачном месте – возле села Макаринино. Там сваливают все подряд: бытовой мусор, старую мебель, ветошь. Видео опубликовали в ТГ-канале регионального отделения Народного фронта.

«Тут на самом деле очень много мусора – строительного, бытового. Диваны, столы, мебель. Очень печальная картина и в таком масштабе», - прокомментировала очевидица.

Рядом с залежами хлама расположился другой непонятный объект – недавно выкопали огромный карьер.

«Судя по всему, с него вывезли и продолжают вывозить огромные объемы песка. Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру. Просим принять меры по ликвидации свалки и проверить законность карьера», - заключили в ОНФ по РБ.

Ранее люди сообщали о стихийной свалке в Гусихе.