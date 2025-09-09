В Улан-Удэ вышедший из школы мальчик не вернулся домой

В Улан-Удэ идёт розыск несовершеннолетнего Нечаева Савелия Александровича. Вчера, 8 сентября, он вышел из школы и ушел неизвестном направлении. До настоящего времени мальчик домой не вернулся.

Приметы: европейской внешности, рост 135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: школьная форма темно-синего цвета, брюки, жилетка, белая рубашка, ветровка черная с капюшоном с серыми вставками по бокам. С собой рюкзак черного цвета, телефон Айфон 8+ с абонентским номером +79021675810

Ранее неоднократно уходил, добавили в полиции республики.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012)-02-02, 29-24-20, 23-53-22, 23-36-45

Фото: МВД РБ