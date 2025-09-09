Общество 09.09.2025 в 10:07

В Бурятии два брата из многодетной семьи погибли на СВО

А третий считается пропавшим без вести
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии два брата из многодетной семьи погибли на СВО
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели на спецоперации уроженца Хоринска Максима Борисова. В 2024 году на СВО погиб его старший брат Андрей. Еще один его брат, Александр, также воевал и сейчас числится пропавшим без вести.

Максим Борисов родился 30 октября 1985 года в селе Хоринск в многодетной семье. С 1992 по 2001 годы учился в Хоринской школе №2. С детства занимался спортом, любил бокс, самбо.

С 2004 по 2009 годы Максим служил по контракту в воздушно-десантных войсках в Туле. После вернулся в Хоринск, где стал парашютистом-пожарным.

В зону СВО Максим направился еще в мае 2022 года, добровольно заключив контракт с «БАРСом». 1 февраля 2023 года он получил тяжелое ранение, но после лечения вновь вернулся в строй. 

29 апреля 2025 года в ходе боев в районе н. п. Днепроэнергия в ДНР Максим Борисов получил тяжелое ранение и скончался в госпитале. 

Дома у Максима остались жена, четверо детей, родители, брат и две сестры. Родные и близкие вспоминают его как доброго, смелого человека и настоящего патриота. Прощание с военнослужащим пройдет сегодня в селе Хоринск.

Сообщается, что в спецоперации участвовали еще два брата Максима. Один из них, Андрей, в сентябре 2022 года был мобилизован и погиб в феврале 2024 года. Другой, Александр, в настоящее время считается пропавшим без вести.
спецоперация

