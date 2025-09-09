На дороге Бурятии развернулся конфликт, достойный мексиканского сериала

Вечером в с. Клюевка Кабанского района между 56-летней женщиной и ее супругом того же возраста случился конфликт, который закончился серьезными увечьями последнего.

Как рассказали в полиции женщина села в автомобиль «Тойта Приус» и попыталась уехать, однако ее муж зацепился за ручку задней двери машины. В результате непродолжительного волочения и падения он получил ссадины, ушибы и гематомы. В настоящий момент по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Вчера на территории республики выявлено около 300 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 19 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: loon.site