Общество 09.09.2025 в 10:28

Житель Бурятии нашел в овраге сверток с ружьем и патронами

Оно оказалось пригодным для стрельбы
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии нашел в овраге сверток с ружьем и патронами
Фото: Росгвардия по Бурятии

Житель Северо-Байкальского района Бурятии нашел на своем охотничьем участке, в 18 километрах от поселка Уоян, ружье и 28 патронов к нему. В овраге под досками он увидел сверток из целлофана, где и была находка.

Мужчина добровольно сдал всё в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Проведенная экспертиза показала, что он принёс гладкоствольное, длинноствольное огнестрельное ружье «ИЖ-18Е» 32 калибра, пригодное для стрельбы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, за добровольную сдачу оружия и патронов заявителю будет выплачено вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей из республиканского бюджета», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

С начала года жители региона сдали 96 единиц огнестрельного оружия, 4 единицы основных частей оружия и 2 340 боеприпасов.

Напомним, ранее жительница села Хоринск нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов.

Теги
ружье Росгвардия

Все новости

В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство
09.09.2025 в 11:09
В Бурятии введут стимулирующие выплаты для учителей агротехклассов
09.09.2025 в 10:54
Предприниматели Бурятии смогут превратить свой бизнес в бренд
09.09.2025 в 10:41
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
09.09.2025 в 10:28
Житель Бурятии нашел в овраге сверток с ружьем и патронами
09.09.2025 в 10:28
На дороге Бурятии развернулся конфликт, достойный мексиканского сериала
09.09.2025 в 10:17
В Бурятии два брата из многодетной семьи погибли на СВО
09.09.2025 в 10:07
В Улан-Удэ вышедший из школы мальчик не вернулся домой
09.09.2025 в 09:52
В Бурятии заповедные леса на Байкале обросли свалками
09.09.2025 в 09:46
Перевод 129 домов на электроотопление в Улан-Удэ обойдется в 19 млн рублей
09.09.2025 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство
Вернувшись домой, Алексей Чумаков заключил соцконтракт, а потом выиграл грант
09.09.2025 в 11:09
В Бурятии введут стимулирующие выплаты для учителей агротехклассов
На эти цели в 2025 году выделят 1 миллион рублей
09.09.2025 в 10:54
На дороге Бурятии развернулся конфликт, достойный мексиканского сериала
С поссорившимися супругами теперь разбираются в полиции
09.09.2025 в 10:17
В Бурятии два брата из многодетной семьи погибли на СВО
А третий считается пропавшим без вести
09.09.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru