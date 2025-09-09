Житель Бурятии нашел в овраге сверток с ружьем и патронами

Житель Северо-Байкальского района Бурятии нашел на своем охотничьем участке, в 18 километрах от поселка Уоян, ружье и 28 патронов к нему. В овраге под досками он увидел сверток из целлофана, где и была находка.

Мужчина добровольно сдал всё в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Проведенная экспертиза показала, что он принёс гладкоствольное, длинноствольное огнестрельное ружье «ИЖ-18Е» 32 калибра, пригодное для стрельбы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, за добровольную сдачу оружия и патронов заявителю будет выплачено вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей из республиканского бюджета», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

С начала года жители региона сдали 96 единиц огнестрельного оружия, 4 единицы основных частей оружия и 2 340 боеприпасов.

Напомним, ранее жительница села Хоринск нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов.