Общество 09.09.2025 в 10:54

В Бурятии введут стимулирующие выплаты для учителей агротехклассов

На эти цели в 2025 году выделят 1 миллион рублей
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии введут ежемесячные стимулирующие выплаты в размере до 30 тысяч рублей для учителей первых в республике агротехнологических классов. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ, данная мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В этом году на выплаты педагогам выделят 1 миллион рублей. 1 сентября открылись агротехклассы в Михайловской школе Закаменского района и Новоселенгинской школе Селенгинского района. Первыми получателями выплат станут шесть учителей.

«Наша стратегическая задача в рамках национального проекта – выстроить непрерывную систему подготовки кадров для АПК, которая начинается со школы. Стимулирующие выплаты учителям агротехклассов – это инвестиция в качественное образование и в мотивацию педагогов, которые должны заложить фундамент будущей профессии у школьников», - сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев.

Педагоги уже прошли специальную подготовку в Бурятской сельскохозяйственной академии для преподавания в агротехклассах. Они прошли курсы повышения квалификации по естественно-научным дисциплинам с акцентом на агротехнологии.

В профильных классах будут углублённо изучать биологию, химию, физику и математику, а также там предусмотрены практические занятия и знакомство с современными сельскохозяйственными технологиями. Обучаться в агротехклассах начнут ученики 8 и 10 классов.

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» включает меры поддержки для всех участников образовательного процесса – от школьных учителей до научных сотрудников вузов. К 2030 году планируется обеспечить агропромышленные предприятия республики квалифицированными кадрами на 95%.

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

