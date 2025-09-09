Общество 09.09.2025 в 11:09

В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство

Вернувшись домой, Алексей Чумаков заключил соцконтракт, а потом выиграл грант
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В пресс-службе правительства Бурятии сегодня рассказали о судьбе участника спецоперации, который теперь развивает сельское хозяйство в Прибайкальском районе.

Как сообщили в правительстве, Алексей Чумаков отправился в зону боевых действий по мобилизации в 2022 году. После возвращения к мирной жизни он заключил «социальный контракт» и принял решение развивать личное подсобное хозяйство. На полученные средства ветеран приобрел крупный рогатый скот для производства мясной и молочной продукции. В мае этого года он принял участие в конкурсе «Агростартап» и оказался в числе 18 победителей.

«Толчком к началу моей предпринимательской деятельности стал социальный контракт. Сейчас пошел уже дальнейший этап: на средства гранта «Агростартап» планирую купить трактор с необходимым подвесным оборудованием для расширения своего личного хозяйства по разведению крупного рогатого скота», – поделился Алексей Чумаков.

По данным Минсоцзащиты Бурятии, соцконтракты по направлению «развитие личного подсобного хозяйства» заключили 180 жителей республики. Они получили более 35 млн рублей на развитие своего дела.
Теги
спецоперация господдержка

