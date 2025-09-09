В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство

В пресс-службе правительства Бурятии сегодня рассказали о судьбе участника спецоперации, который теперь развивает сельское хозяйство в Прибайкальском районе.Как сообщили в правительстве, Алексей Чумаков отправился в зону боевых действий по мобилизации в 2022 году. После возвращения к мирной жизни он заключил «социальный контракт» и принял решение развивать личное подсобное хозяйство. На полученные средства ветеран приобрел крупный рогатый скот для производства мясной и молочной продукции. В мае этого года он принял участие в конкурсе «Агростартап» и оказался в числе 18 победителей.«Толчком к началу моей предпринимательской деятельности стал социальный контракт. Сейчас пошел уже дальнейший этап: на средства гранта «Агростартап» планирую купить трактор с необходимым подвесным оборудованием для расширения своего личного хозяйства по разведению крупного рогатого скота», – поделился Алексей Чумаков.По данным Минсоцзащиты Бурятии, соцконтракты по направлению «развитие личного подсобного хозяйства» заключили 180 жителей республики. Они получили более 35 млн рублей на развитие своего дела.