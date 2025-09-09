Общество 09.09.2025 в 11:40

Мэр Улан-Удэ: «139 километров отремонтированных дорог за 5 лет – это серьезная цифра»

Однако, по словам градоначальника, этого все равно недостаточно
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью журналистам рассказал о ремонте дорог в городе. В том числе, отвечая на вопрос: 139 километров отремонтированных дорог за 5 лет – это много или мало?

– В историческом контексте никогда еще в улан-удэнские дороги не вкладывалось столько средств и трудовых усилий за столь короткий срок, – подчеркнул Игорь Шутенков. 

До 2019 года на ремонт дорог в Улан-Удэ выделялось порядка 270 миллионов в год. С 2019 по 2023 год только на капитальный ремонт вкладывалось уже по 700 миллионов рублей в год. В 2024-2025 годах – по 400 миллионов. Это не считая ямочного и текущих ремонтов, планового содержания и других работ. Увеличение финансирования на дороги города было бы невозможно без поддержки главы Бурятии и правительства республики. 


– 139 километров отремонтированных за 5 лет дорог в Улан-Удэ – это хорошая, серьезная цифра. Однако этого явно недостаточно при растянутости города и рыхлости жилой застройки. Недавно у нас в гостях были коллеги из республики Беларусь. Площадь столицы Минска 348 квадратных километров с 2 миллионами жителей. Улан-Удэ по площади превышает столицу Белоруссии, с населением в 4 раза меньше. Соответственно, сетка дорог в Улан-Удэ значительно больше, – привел пример Игорь Шутенков. 

Мэр пояснил:

–  У нас примерно 1100 километров дорог в городе Улан-Удэ, включая асфальтированные и грунтовые. И нам много предстоит сделать, причем в условиях особенностей рельефа. Наш город холмистый. На автомобиле или автобусе это не очень заметно. Но для дорожников и мэрии каждый холм – это вызов. В первую очередь по цене ремонта, во-вторых – по содержанию и обслуживанию, – сказал он. 


Также Игорь Шутенков объяснил продолжающиеся работы в центре города. Впервые в истории идет масштабная замена сразу всех коммуникаций на большой территории. Причем одновременно. 

– Растягивать процесс нет технологической возможности. Для строительства объектов по мастер-плану городу нужны километры новых инженерных сетей и в короткий срок, но с заделом на десятилетия. Поэтому еще раз прошу жителей города отнестись с пониманием к трудностям проезда, – сказал Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
ремонт дороги

