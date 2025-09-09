Потерявшегося школьника в Улан-Удэ нашли

11-летний школьник из Улан-Удэ, которого объявили в розыск сегодня утром, благополучно найден и с ним все в порядке.

- В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростком, выясняя причины и обстоятельства произошедшего. Благодарим неравнодушных граждан за бдительность, а представителей СМИ и блогосферы – за информационную поддержку, - прокомментировали в полиции республики.

Фото: МВД РБ