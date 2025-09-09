Общество 09.09.2025 в 12:42

Потерявшегося школьника в Улан-Удэ нашли

С мальчиком все в порядке
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Потерявшегося школьника в Улан-Удэ нашли

11-летний школьник из Улан-Удэ, которого объявили в розыск сегодня утром, благополучно найден и с ним все в порядке.

- В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростком, выясняя причины и обстоятельства произошедшего. Благодарим неравнодушных граждан за бдительность, а представителей СМИ и блогосферы – за информационную поддержку, - прокомментировали в полиции республики.

Фото: МВД РБ

Все новости

В Бурятии пенсионер сломал пальцы сожительнице
09.09.2025 в 12:51
Педагог из Улан-Удэ приняла участие в ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе!»
09.09.2025 в 12:47
Потерявшегося школьника в Улан-Удэ нашли
09.09.2025 в 12:42
Бывшего зампреда правительства Бурятии оставили в СИЗО, несмотря на плохое здоровье
09.09.2025 в 12:14
В Бурятии в одном лесу заплутали три грибника
09.09.2025 в 11:59
Мэр Улан-Удэ: «139 километров отремонтированных дорог за 5 лет – это серьезная цифра»
09.09.2025 в 11:40
В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство
09.09.2025 в 11:09
В Бурятии введут стимулирующие выплаты для учителей агротехклассов
09.09.2025 в 10:54
Предприниматели Бурятии смогут превратить свой бизнес в бренд
09.09.2025 в 10:41
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
09.09.2025 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ: «139 километров отремонтированных дорог за 5 лет – это серьезная цифра»
Однако, по словам градоначальника, этого все равно недостаточно
09.09.2025 в 11:40
В Бурятии ветеран СВО развивает сельское хозяйство
Вернувшись домой, Алексей Чумаков заключил соцконтракт, а потом выиграл грант
09.09.2025 в 11:09
В Бурятии введут стимулирующие выплаты для учителей агротехклассов
На эти цели в 2025 году выделят 1 миллион рублей
09.09.2025 в 10:54
Житель Бурятии нашел в овраге сверток с ружьем и патронами
Оно оказалось пригодным для стрельбы
09.09.2025 в 10:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru