Приехавшие в Улан-Удэ сельчане остались без документов и денег

Поездка в Улан-Удэ лишила супругов из Кабанского района документов, денег и других личных вещей. Забыв на лавочке сумку по рассеянности и вернувшись за ней через непродолжительное время, они увидели лишь пустое место, поэтому за помощью обратились в полицию.

54-летний мужчина рассказал о том, что вместе с супругой приехал в магазин, расположенный в центре города. Ожидая супругу, мужчина присел на лавку, положив рядом сумку, а позже они ушли, оставив сумку на лавке. Спустя некоторое время вернулись, однако не обнаружили ее на месте.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 46-летняя ранее не судимая и временно не работающая улан-удэнка. По словам подозреваемой, она выходила с дочерью из торгового центра и приметила лежащую на лавке сумку. Женщина забрала оттуда 21 тысячу рублей, а саму сумку выбросила. Деньги потратила на личные нужды, - рассказали в МВД республики.

Фото: loon.site