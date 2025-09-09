В одном из дацанов Бурятии появится статуя «Четыре Друга»

В Бурятии на территории Курумканского дацана возведут статую «Четыре Друга». Ее высота и длина составят 2,5 м и 1,9 м соответственно.

Ориентировочная стоимость проекта – 300 тысяч рублей. По словам настоятеля дацана Олега Намжилова, статуя будет служить символом, образцом идеального общества, согласно наставлениям Будды Шакьямуни.

«Композиция из четырёх животных говорит об основных общечеловеческих принципах мирного сосуществования. Приглашаем всех верующих, земляков, людей доброй воли принять участие в этом благом деле», - сказал Еши Намжил лама.

Подробности о пожертвованиях – здесь.