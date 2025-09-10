В Улан-Удэ ломбарды платят рекордные суммы за драгоценности

Скрытое обесценение рубля, которое в течение всего года маскировалось ослаблением доллара, стало очевидным в начале сентября на фоне резкого роста цен на золото. Биржевые котировки драгметалла вновь обновили исторический рекорд - фьючерсы торгуются выше 3,5 тыс. долларов за тройскую унцию. В Бурятии жители активно сдают ювелирные изделия в ломбарды, воспользовавшись неожиданным подорожанием драгоценностей.Мировые цены на золото в этом году продолжают обновлять исторические рекорды. В апреле биржевые котировки впервые превысили отметку в 3,5 тыс. долларов за тройскую унцию. Несмотря на последующую коррекцию, стоимость драгоценного металла сохраняется вблизи максимальных значений.Золото традиционно остается одним из наиболее надежных защитных активов для инвесторов: его приобретают в периоды экономической нестабильности и кризисов.Владельцы драгоценных металлов в Бурятии также воспользовались преимуществами роста мировых цен на золото. На российских биржах стоимость грамма золота превысила 9 тыс. рублей. В улан-удэнских ломбардах цена за грамм золота 585-й пробы достигла 6 тыс. рублей, 750-й пробы - 7 тыс. рублей, а стоимость золотых монет и слитков 900-й пробы поднялась выше 9,2 тыс. рублей.- Золото будет и дальше дорожать, поскольку это, пожалуй, одно из немногих защитных средств сохранения сбережений, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.По словам эксперта, золото не приносит быстрого спекулятивного дохода, поскольку представляет собой инструмент долгосрочных инвестиций. Однако его стоимость будет расти по мере углубления глобального экономического кризиса. Как подчеркивает Анатолий Масловский, спрос на драгоценный металл в этом году увеличился на фоне разворачивающейся тарифной войны США с торговыми партнерами. Эта нестабильность может спровоцировать беспрецедентный мировой экономический кризис, что дополнительно снизит спрос на российские энергоносители, которые уже находятся под давлением из-за санкций и падения цен на нефть.Добавим, что, по оценкам экспертов, золото принесло инвесторам Бурятии за последние 20 лет около 1750% рублевой доходности. Это позволило не только защитить сбережения от обесценивания рубля, но и получить прибыль благодаря шестикратному росту мировых цен на драгоценный металл.Неслучайно ломбарды Улан-Удэ значительно повысили цены на прием золота в качестве залога. Теперь даже простое кольцо весом в несколько граммов можно продать за 20 - 25 тыс. рублей.Еще одним фактором роста цен на золото стало укрепление доллара после его ослабления в начале 2025 года.В начале сентября курс доллара вырос с 79,8 до 81 рубля, хотя для сырьевой экономики России необходимы более высокие значения, что позволило бы минфину получать больше рублей от продажи валюты.Российский предприниматель Олег Дерипаска еще весной это года спрогнозировал рост курса доллара до 115 - 125 рублей на фоне падения цен на нефть.- Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115 - 125 рублям за доллар, - заявил он в своем Telegram-канале.Похоже, этот прогноз начинает оправдываться, хотя и с некоторой задержкой.На российском рынке все отчетливее прослеживается взаимосвязь между курсом доллара и золотом. При ослаблении рубля цены на драгоценный металл растут. В текущей ситуации постепенное ослабление национальной валюты стимулирует инвесторов к скупке золота. Жители Бурятии активно используют эту возможность.