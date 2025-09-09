Общество 09.09.2025 в 15:35

В Улан-Удэ муж встретил жену из роддома с медведями и зайцем

Приятный сюрприз дополнили шары и веселая музыка
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ муж встретил жену из роддома с медведями и зайцем

Накануне житель Улан-Удэ поразил свою жену яркой выпиской из роддома и подарил ей впечатлений, которых хватит еще на долгие годы. Женщину и ребенка счастливый отец и муж встречал с ростовыми куклами, шарами и веселой музыкой.

- Выписка – один из самых трогательных моментов. В очередной раз мы стали свидетелями настоящего семейного праздника. Сегодня папа вместе со старшим сыном встречали маму и новорождённого малыша. Атмосфера была по-настоящему радостной: аниматоры, музыка, песни, улыбки и счастливые глаза близких. Такие минуты невозможно забыть – в них соединяются любовь, забота и долгожданная встреча всей семьи, - сообщили в Перинатальном центре.

Фото: Перинатальный центр

ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

