На прошлой неделе в Улан-Удэ пропал 15-летний подросток

В полиции Улан-Удэ объявили о розыске несовершеннолетнего Алексея Горбунова. 15-летний подросток вышел из дома по ул. Грибоедова днем 5 сентября и до настоящего времени не вернулся. Ранее не уходил, сообщают в МВД республики.

Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 160 см, шатен, карие глаза.

Был одет в ветровку светло-зеленого цвета, футболку белую, штаны спортивные серого цвета и черные кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-59-94, 44-02-02 или 02.

Фото: МВД РБ