Общество 09.09.2025 в 16:18
«Когда идешь, под ногами вся плитка шатается»
Общественники раскритиковали качество работ в Александровском саду в Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
В телеграм-канале регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии появилось видео из Александровского сада в Улан-Удэ. Его недавно благоустроили за 35 миллионов рублей.
На кадрах видно, что тротуарная плитка в саду уложена так, что ее можно легко вытащить пальцами.
«Когда идешь, под ногами вся плитка шатается. И такая работа подрядчика была принята? Долго ли простоит этот сад? Скорее всего не переживет первую же зиму», - резюмируют представители ОНФ.
Тегиблагоустройство