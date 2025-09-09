Общество 09.09.2025 в 16:41

Корейцы восстановят сгоревшие леса Монголии

Южнокорейская компания применит высокотехнологичные методики посадки деревьев
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Южнокорейская корпорация «Юхан» присоединилась к Национальному движению «Миллиард деревьев», инициированному властями Монголии. Она отправит высокопроизводительную технику и семена деревьев и кустарников для создания зелёных зон в монгольской степи.

Председатель и генеральный директор корпорации Чо Ук Чже, председатель Азиатской организации сотрудничества в области лесного хозяйства Парк Чонхо, директор Агентства лесного хозяйства Монголии Бямбасурэнгийн Оюунсанаа и исполнительный директор НПО «Миллиард деревьев» П. Болдбаатар подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках Национального движения «Миллиард деревьев» в Сеуле 8 сентября. Как сообщает портал «Монцамэ», в соответствии с этим документом планируется восстановить лесной массив после пожара в сомоне Батсумбэр аймака Тув.

Напомним, что дочерняя компания южнокорейской корпорации «Юхан-Кимберли» имеет опыт восстановления лесного массива «Тужийн нарс» в аймаке Сэлэнгэ. Кроме того, в сентябре 2024 года посол Монголии в Республике Корея Сухээгийн Сухболд представил предложение южнокорейской корпорации о сотрудничестве в реализации Национального движения «Миллиард деревьев».

Южнокорейские компании крайне заинтересованы в быстрорастущем рынке Монголии, который благодаря западным, китайским, японским и корейским инвестициям демонстрирует высокие темпы экономического роста (5-7% в год). В Монголии развернулось соревнование между международными инвесторами по поводу вложений в эту перспективную с точки зрения мировой экономики страну.
Монголия

Дизайн и разработка — nanzat.ru