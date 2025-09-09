В Бурятии выпустили в Байкал свыше 3,3 тыс. мальков сибирского осетра

В Кабанском районе Бурятии 5 сентября, в преддверии Дня Байкала, выпустили в озеро свыше 3,3 тыс. мальков сибирского осетра. Мероприятие прошло рядом с визит-центром «Байкал заповедный».

Вес мальков в среднем составил 1,5-2 грамма. Эта редкая рыба занесена в Красную книгу России.

«Восстановление популяции сибирского осетра является важной задачей для сохранения экосистемы озера Байкал, где этот вид играет значительную роль в пищевой цепи и поддержании биоразнообразия», - прокомментировали в ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Выпуск молоди организовали рыбоводы Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» при участии минсельхозпрода РБ, минприроды РБ, при поддержке Байкальского государственного заповедника. Также в акции участвовали жители поселка Танхой, представители администрации Кабанского района и участники местного отделения «Движение первых».

Ранее «Номер один» сообщал, что в устье Турки выпустили 10 тысяч мальков хариуса, а в реку Баргузин – 22,8 тысяч осетрят.