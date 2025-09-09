Жительница Бурятии прикинулась «земским учителем»

В Октябрьский райсуд г. Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

В апреле 2024 г. 37-летняя женщина, более 13 лет проживающая и работающая в Баунтовском районе, с целью участия в госпрограмме «Земский учитель» и получения компенсационной выплаты, фиктивно зарегистрировалась в Заиграевском районе. Затем она предоставила в министерство образования и науки РБ недостоверные сведения о месте своего постоянного проживания. То, что фактически она работает в Баунтовском районе, женщина утаила.

В сентябре 2024 г. педагог получила два миллиона рублей. Деньги она потратила на свои нужды.

Между тем, программа «Земский учитель» предусматривает выплату учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек.

«В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - сообщает пресс-служба суда.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Федеральная программа «Земский учитель» начала действовать в республике с 2020 года в рамках национального проекта «Образование» и будет продолжена до 2030 года в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети».





Фото: "Номер один"