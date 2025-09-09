«Впервые за 500 лет»: в Улан-Удэ пройдет «Богдо Чингисхаана Сагаан Сулдэ»

В Улан-Удэ 3 и 4 октября на территории шаманского центра «Тэнгэри» состоится международный тайлган тэнгэрианства «Богдо Чингисхаана Сагаан Сулдэ» (12+).

Как подчеркнули в религиозном объединении, это великая церемония, которая пройдет в России впервые за 500 лет (предыдущая была в Ессентуках). Значимое духовное событие соберет гостей из Забайкалья, Иркутской области, Тывы, Хакассии, Алтая, Якутии, а также из Монголии, Китая, Казахстана, Узбекистана и Германии.

В первый день проведут молебен. На следующий день состоится конференция «Духовное наследие и Величие Богдо Чингисхана» и спортивные состязания (стрельба из лука и игральные кости).

Возрастное ограничение 12+