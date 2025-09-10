Общество 10.09.2025 в 09:08

В столице Бурятии стартовал отопительный сезон

В первый день к теплу подключат 181 МКД и 41 социальный объект
A- A+
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии стартовал отопительный сезон
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ с сегодняшнего дня, с 10 сентября, официально стартовал отопительный сезон. Тепло будут подавать постепенно, подключение займет около десяти дней. Первоочередные объекты – социальные: детсады, школы, медучреждения.

В комитете городского хозяйства согласовали график подключения отопления. Так, 10 сентября благо цивилизации поступит в 181 многоквартирный дом и 41 социальный объект; 11 сентября подключат 179 многоквартирных домов и 27 социальных объектов; 12 сентября: 199 многоквартирных домов и 41 социальный объект; 13 сентября: 226 многоквартирных домов; 14 сентября: 242 многоквартирных дома.

Подключение котельных будет происходить следующим образом: Юго-Западная котельная – 12-14 сентября; Загорская котельная – 14-17 сентября. Точный срок подключения дома к теплоснабжению улан-удэнцы смогут узнать в своей управляющей компании.

«Перед началом подачи тепла рекомендуем провести проверку состояния батарей и теплоносителей в домах и квартирах. Это позволит избежать возможных аварийных ситуаций и обеспечит комфортную зимовку», - посоветовали горожанам в КГХ.

Ранее мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона.

Теги
отопительный сезон

Все новости

К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
10.09.2025 в 10:19
На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки
10.09.2025 в 10:04
В Улан-Удэ нашли пенсионера, который ушел из больницы после инсульта
10.09.2025 в 09:57
В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав
10.09.2025 в 09:56
Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника
10.09.2025 в 09:44
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
10.09.2025 в 09:43
Пьяному водителю за деньги подменили алкогольную мочу
10.09.2025 в 09:32
Пассажирам «Победы» увеличили размеры ручной клади
10.09.2025 в 09:30
В столице Бурятии стартовал отопительный сезон
10.09.2025 в 09:08
В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров
10.09.2025 в 09:01
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
Власти стараются, чтобы горожане платили хотя бы «маленькую копеечку»
10.09.2025 в 10:19
На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки
Туристок вызволяли местные спасатели
10.09.2025 в 10:04
В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав
Пациентку много лет беспокоят боли в коленях
10.09.2025 в 09:56
Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника
Он украл там музыкальную колонку, выменяв ее на алкоголь
10.09.2025 в 09:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru