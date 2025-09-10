В столице Бурятии стартовал отопительный сезон

В Улан-Удэ с сегодняшнего дня, с 10 сентября, официально стартовал отопительный сезон. Тепло будут подавать постепенно, подключение займет около десяти дней. Первоочередные объекты – социальные: детсады, школы, медучреждения.

В комитете городского хозяйства согласовали график подключения отопления. Так, 10 сентября благо цивилизации поступит в 181 многоквартирный дом и 41 социальный объект; 11 сентября подключат 179 многоквартирных домов и 27 социальных объектов; 12 сентября: 199 многоквартирных домов и 41 социальный объект; 13 сентября: 226 многоквартирных домов; 14 сентября: 242 многоквартирных дома.

Подключение котельных будет происходить следующим образом: Юго-Западная котельная – 12-14 сентября; Загорская котельная – 14-17 сентября. Точный срок подключения дома к теплоснабжению улан-удэнцы смогут узнать в своей управляющей компании.

«Перед началом подачи тепла рекомендуем провести проверку состояния батарей и теплоносителей в домах и квартирах. Это позволит избежать возможных аварийных ситуаций и обеспечит комфортную зимовку», - посоветовали горожанам в КГХ.

Ранее мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона.