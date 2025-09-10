Пассажирам «Победы» увеличили размеры ручной клади

Авиакомпанию «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») заставили изменить правила провоза ручной клади, сообщает «Интерфакс». Ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места для нее увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см. К списку вещей, разрешённых к провозу на борту сверх ручной клади, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, а размеры пакета с товарами из DUTY FREE увеличены с 10х10х5 см до 24х32х10 см.Данное решение перевозчик принял вынужденно - недавно суд вынес решение, посчитав, что жёсткие правила «Победы» в части ручной клади (например, разрешалась ручная кладь шириной… 4 сантиметра) «направлены исключительно на извлечение коммерческой прибыли юридическим лицом, в ущерб интересам граждан». Суд постановил, что «Победе» нужно пересмотреть эти нормы.Из Улан-Удэ «Победа» не летает, однако туристы из Бурятии активно пользуются московскими рейсами этого лоукостера, в частности, из Иркутска. Они бывают дешевле, чем у других авиакомпаний.