Общество 10.09.2025 в 09:44
Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника
Он украл там музыкальную колонку, выменяв ее на алкоголь
Текст: Елена Кокорина
Накануне кафе в Улан-Удэ осталось без музыки, потому что некто, проходящий мимо заведения, прихватил с собой музыкальную колонку. Директор обратился в полицию Железнодорожного района, оценив ущерб в 28 тысяч рублей.
По горячим следам полиции удалось установить подозреваемого, которым оказался 42-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.
- Злоумышленник проходил мимо кафе, увидел колонку и решил украсть. Впоследствии он продал похищенное незнакомым людям. Вырученные деньги потратил на покупку спиртного. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции республики.
