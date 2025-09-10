Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника

Накануне кафе в Улан-Удэ осталось без музыки, потому что некто, проходящий мимо заведения, прихватил с собой музыкальную колонку. Директор обратился в полицию Железнодорожного района, оценив ущерб в 28 тысяч рублей.

По горячим следам полиции удалось установить подозреваемого, которым оказался 42-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.

- Злоумышленник проходил мимо кафе, увидел колонку и решил украсть. Впоследствии он продал похищенное незнакомым людям. Вырученные деньги потратил на покупку спиртного. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции республики.

